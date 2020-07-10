Galatasaraylı Mariano'nun menajeri Atletico Mineiro ile görüşüyor
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği isimlerden olan Mariano, ülkesine dönüyor. Brezilya basını, oyuncunun menajerinin transfer görüşmesi yaptığını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alarak taraftarlarını üzen Galatasaray'da, performansıyla Fatih Terim'i memnun eden isimlerden olan Mariano'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Sarı-kırmızılı kulübün, Brezilyalı beke mevcut maaşının yarısını önererek bir yıl daha kontrat teklifinde bulunduğu ifade edilmişti. Brezilya basınından Globo Esporte ise sürpriz gelişmeyi duyurdu...
Buna göre oyuncunun eski takımı Atletico Mineiro, tecrübeli isim için yeniden devreye girdi. Oyuncunun menajeri Marcelo Rabalinho ile iletişime geçen kulübün transferde avantajlı olduğu belirtiliyor. Görüşmelerde ilerlemeye kaydedildiği aktarılırken, transferde anahtar rolü Atletico Mineiro'nun hocasu Jorge Sampaoli'nin oynadığı bildirildi. 34 yaşındaki sağ bekin geleceğinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.
Galatasaray'a 2017 yazında İspanyol ekibi Sevilla'dan transfer olan Mariano, sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 103 maçta 2 gol atarken 16 da asist yapma başarısı gösterdi.
- 10.07.2020
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! 6 transfer birden...
- Fenerbahçe Juan Jesus'ta mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli
- Spor yazarları Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendirdi
- Yabancı kuralı sonrası dev operasyon! Galatasaray'dan 8 bomba birden
- Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız ismin menajerinden transfer sözleri
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaraylı Mariano'nun menajeri Atletico Mineiro ile görüşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.