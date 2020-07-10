Galatasaraylı Mariano'nun menajeri Atletico Mineiro ile görüşüyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Böyle duyuruldu! "Menajeri transfer görüşmesi yapıyor"

Galatasaraylı Mariano'nun menajeri ile görüşüyor

Galatasaraylı Mariano'nun menajeri Atletico Mineiro ile görüşüyor

'da teknik direktör 'in takımda kalmasını istediği isimlerden olan Mariano, ülkesine dönüyor. basını, oyuncunun menajerinin görüşmesi yaptığını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'de istikrarsız sonuçlar alarak taraftarlarını üzen 'da, performansıyla 'i memnun eden isimlerden olan Mariano'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Sarı-kırmızılı kulübün, Brezilyalı beke mevcut maaşının yarısını önererek bir yıl daha kontrat teklifinde bulunduğu ifade edilmişti. basınından Globo Esporte ise sürpriz gelişmeyi duyurdu...

Buna göre oyuncunun eski takımı , tecrübeli isim için yeniden devreye girdi. Oyuncunun menajeri Marcelo Rabalinho ile iletişime geçen kulübün transferde avantajlı olduğu belirtiliyor. Görüşmelerde ilerlemeye kaydedildiği aktarılırken, transferde anahtar rolü Atletico Mineiro'nun hocasu Jorge Sampaoli'nin oynadığı bildirildi. 34 yaşındaki sağ bekin geleceğinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'a 2017 yazında İspanyol ekibi Sevilla'dan olan Mariano, sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 103 maçta 2 gol atarken 16 da asist yapma başarısı gösterdi.


haberin devamı

  1. 10.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaraylı Mariano'nun menajeri Atletico Mineiro ile görüşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA