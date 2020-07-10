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10 Temmuz 2020, Cuma
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'a faturası: İşte o dev kayıp!

Galatasaray'a pandemi faturası: İşte o dev kayıp!

Dünya çapında yaşanan ve futbolu derinden etkileyen pandemisi sonrası 'da gişe hasılatı durmuş, ürün satışı dibe vurmuştu... Üstüne üstlük yeni sponsor bulunamıyor, eldekiler bırakıyor. Son iki sezonda sayesinde gelen toplam 70 milyon Euro da elden gitti.

Matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan , sportif başarısızlığın faturasını ağır ödeyecek. Son iki sezonda sayesinde toplam 70 milyon Euro gelir elde eden sarı-kırmızılı kulüpte buna rağmen 270 ve 242 milyon liralık söz konusuydu. 31 Mart 2020 itibarıyla net borcu 1 milyar 656 milyon TL olarak açıklanan Galatasaray'da bu rakamın 2 milyar TL'yi geçmesi bekleniyor. Çünkü sarıkırmızılı kulübün finans ekibinin yeni sezon için öngördüğü zarar tam 450 milyon TL!

PANDEMİ KULÜBÜN KASASINI BOŞALTTI

Sabah'ın haberine göre; Sezon boyunca ortalama 40 bin taraftarı ağırlayan Stadı için bilet satışı-gişe hasılatı duran Galatasaray'da sürecinden GS Store da olumsuz etkilendi. Forma-ürün satışları dibe vurdu. Göğüs reklamı veren Terra Pizza anlaşmayı yenilemeyi düşünmüyor ve yeni sponsorlar bulunamıyor. Kur farkı zararı ile birlikte 35 milyon Euro olarak hesaplanan nakit akış kaybı ve mahrum kalınacak Şampiyonlar Ligi geliri ile Galatasaray'ın zararı 450 milyon TL'yi bulacak.

  1. 10.07.2020
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