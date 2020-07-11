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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Lung'u istiyor

Galatasaray Lung'u istiyor

'in Rumen hocası Marius Sumudica, 'ın 'u istediğini söyledi.

'in Rumen hocası Marius Sumudica, 'ın 'u istediğini söyledi. 'da oynayan vatandaşını öven Sumudica, "Galatasaray, Lung'u istiyor. Muslera'nın sakatlığı sonrasında çok acı çektiler, onlara karşı da iyi oynamıştı. 'a gitme ihtimali de var, çok iyi kaleci" diye konuştu. Sezon sonu boşa çıkacak 31 yaşındaki file bekçisi 27 maçın 7'sinde kaleyi kapattı. Ligin en çok kurtarış yapan ismi.
  1. 11.7.2020
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