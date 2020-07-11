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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Tahkimden ret kararı

Tahkimden ret kararı

, Feghouli'nin aldığı 2 maçlık men cezasına yapılan itirazı reddetti.

, Feghouli'nin aldığı 2 maçlık men cezasına yapılan itirazı reddetti. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, () tarafından 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL'lik para cezasına çarptırılan Cezayirli futbolcu Ankaragücü maçında olmayacak. karşısında sahada.
  1. 11.7.2020
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