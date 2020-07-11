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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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el sıkıştı

Mariano el sıkıştı

Ligin toparlayan 'nun 1 yıl daha kalma ihtimali doğmuştu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Brezilyalı yıldızın ülkesine dönmesi kesinleşti.

Ligin toparlayan 'nun 1 yıl daha kalma ihtimali doğmuştu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Brezilyalı yıldızın ülkesine dönmesi kesinleşti. 34 yaşındaki sağ bek, ile el sıkıştı. 'ın bu bölgeye Olimpiakos'tan ayrılacak Omar Elabdellaoui'yi transfer edeceği öğrenildi.
  1. 11.7.2020
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