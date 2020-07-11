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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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’de beni izledi

Kadıköy’de beni izledi

Lig bitmeden 'dan ayrılarak Monaco'ya dönen , 'nun kendisini takımda görmeyi istediğini belirtip, "Benim düzenli oynamaya, nefes almaya ihtiyacım vardı. Daha sonra kendisi beni geldi ve o günden beri konuşmaya başladık" dedi.

Lig bitmeden 'dan ayrılarak Monaco'ya dönen açıklamalarda bulundu. 'nun kendisinin ocak ayında ayrılmasını istemediğini söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Ama benim düzenli oynamaya, nefes almaya ihtiyacım vardı. Daha sonra kendisi beni geldi ve o günden beri konuşmaya başladık. Önümüzdeki sezon görmek istediğini söylemişti" dedi.
  1. 11.7.2020
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