Kadıköy’de beni izledi
Lig bitmeden Galatasaray'dan ayrılarak Monaco'ya dönen Henry Onyekuru, teknik direktör Robert Moreno'nun kendisini takımda görmeyi istediğini belirtip, "Benim düzenli oynamaya, nefes almaya ihtiyacım vardı. Daha sonra kendisi beni Fenerbahçe maçında izlemeye geldi ve o günden beri konuşmaya başladık" dedi.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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