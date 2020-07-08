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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Fransızlar yazdı! 'Birkaç Türk kulübüne önerildi'

'nun Türk kulüplerine önerildiği iddia edildi

Kostas Mitroglou'nun Türk kulüplerine önerildiği iddia edildi

2019'un ocak ayında 'a kiralanan ancak beklenen performansı gösteremediği için 'nın ekibinin yolunu tutan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Yunan golcünün Türk takımlarına önerildiiğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2019'da 'dan 'a kiralık olarak gelen Mitroglou, bekleneni veremediği için temsilcisi 'a kiralanmıştı. Haziran ayında yeniden Marsilya'nın yolunu tutan golcü futbolcu, takımının Portekiz'de sürdürdüğü sezon öncesi kampına alınmadı.

Marsilya'nın gelecek sezon kadroda düşünmediği Mitroglou'yla ilgili Fransız basınından L'Equipe sürpriz bir iddia ortaya attı. Buna göre Olympique Marsilya oyuncuyu, birkaç Türk kulübü ile Fransız ekibi Lorient'e önerdi.

Lorient'in Yunan futbolcuyu istemediği ifade edilirken, 32 yaşındaki tecrübeli ismin yeni adresinin Türkiye olup olmayacağı merak ediliyor.


  1. 08.07.2020
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