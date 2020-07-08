Kostas Mitroglou'nun Türk kulüplerine önerildiği iddia edildi
2019'un ocak ayında Galatasaray'a kiralanan ancak beklenen performansı gösteremediği için Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibinin yolunu tutan Kostas Mitroglou hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Yunan golcünün Türk takımlarına önerildiiğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2019'da Olympique Marsilya'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Mitroglou, bekleneni veremediği için Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a kiralanmıştı. Haziran ayında yeniden Marsilya'nın yolunu tutan golcü futbolcu, takımının Portekiz'de sürdürdüğü sezon öncesi kampına alınmadı.
Marsilya'nın gelecek sezon kadroda düşünmediği Mitroglou'yla ilgili Fransız basınından L'Equipe sürpriz bir iddia ortaya attı. Buna göre Olympique Marsilya oyuncuyu, birkaç Türk kulübü ile Fransız ekibi Lorient'e önerdi.
Lorient'in Yunan futbolcuyu istemediği ifade edilirken, 32 yaşındaki tecrübeli ismin yeni adresinin Türkiye olup olmayacağı merak ediliyor.
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