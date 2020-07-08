Galatasaray'da scout ekibi sınıfı geçemedi! İki isimde... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Scout ekibi sınıfta kaldı! İki isme olumlu rapor vermişlerdi

'da scout ekibi sınıfı geçemedi! İki isimde...

Galatasaray'da scout ekibi sınıfı geçemedi! İki isimde...

'da iki oyuncunun transferinde belirleyici rol oynayan scout ekibi, geçerli not alamadı. ve 'ye olumlu rapor verilmesine rağmen bu iki isim de beklentilerin uzağında kaldı.

Sezon başında 11, devre arasında 3 olmak üzere toplam 14 oyuncuyu kadrosuna katan 'da scout ekibi sadece 2 transferde belirleyici oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp adına oyuncu izleyen görevliler, Leipzig'de yedek kalan sol bek ve 'la sözleşmesini fesheden için olumlu rapor verdi.

Jesse'nin süre aldığı her maçta Galatasaray seviyesinde olmadığı ortaya çıkarken, Saracchi ise savunma performansıyla sınıfta kaldı. Jesse kadroda düşünülmezken, Saracchi'nin yerine yerli sol bek aranıyor. Caner Erkin de gündeme alındı.

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  1. 08.07.2020
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