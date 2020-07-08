Galatasaray'da scout ekibi sınıfı geçemedi! İki isimde...
Galatasaray'da iki oyuncunun transferinde belirleyici rol oynayan scout ekibi, geçerli not alamadı. Jesse Sekidika ve Saracchi'ye olumlu rapor verilmesine rağmen bu iki isim de beklentilerin uzağında kaldı.
Sezon başında 11, devre arasında 3 olmak üzere toplam 14 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da scout ekibi sadece 2 transferde belirleyici oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp adına oyuncu izleyen görevliler, Leipzig'de yedek kalan sol bek Saracchi ve Eskişehirspor'la sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika için olumlu rapor verdi.
Jesse'nin süre aldığı her maçta Galatasaray seviyesinde olmadığı ortaya çıkarken, Saracchi ise savunma performansıyla sınıfta kaldı. Jesse kadroda düşünülmezken, Saracchi'nin yerine yerli sol bek aranıyor. Caner Erkin de gündeme alındı.
- 08.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da scout ekibi sınıfı geçemedi! İki isimde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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