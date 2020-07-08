Galatasaray'da scout ekibi sınıfı geçemedi! İki isimde...

Sezon başında 11, devre arasında 3 olmak üzere toplam 14 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da scout ekibi sadece 2 transferde belirleyici oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp adına oyuncu izleyen görevliler, Leipzig'de yedek kalan sol bek Saracchi ve Eskişehirspor'la sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika için olumlu rapor verdi.

Jesse'nin süre aldığı her maçta Galatasaray seviyesinde olmadığı ortaya çıkarken, Saracchi ise savunma performansıyla sınıfta kaldı. Jesse kadroda düşünülmezken, Saracchi'nin yerine yerli sol bek aranıyor. Caner Erkin de gündeme alındı.