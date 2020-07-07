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07 Temmuz 2020, Salı
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Saracchi'nin ’ı çekilecek

Saracchi'nin MR’ı çekilecek

'ın yakasını bırakmıyor. , maçında gördüğü cezalı duruma düşmüştü. Aynı mücadelede sakatlanan Uruguaylı sol bekin 'ı çekilecek.

'ın yakasını bırakmıyor. , maçında gördüğü cezalı duruma düşmüştü. Aynı mücadelede sakatlanan Uruguaylı sol bekin 'ı çekilecek. Genç futbolcunun yerine deplasmanında Martin Linnes'in şans bulması bekleniyor. Norveçli kendini bu mücadeleye hazırlıyor.
  1. 7.7.2020
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