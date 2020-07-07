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07 Temmuz 2020, Salı
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Bellegarde bombası

Bellegarde bombası

, sürekli sakatlanan için Southampton'a yeni bir kiralama teklifi sunmayı düşünmüyor. Daha güvenilir bir isim arayan Cimbom'un radarına takıldı.

, sürekli sakatlanan için Southampton'a yeni bir kiralama teklifi sunmayı düşünmüyor. Daha güvenilir bir isim arayan Cimbom'un radarına takıldı. Strasbourg'un 22 yaşındaki orta sahası için kulübüyle görüşmeler başladı. Tam bir top hırsızı olan Bellegarde ayaklarına da çok hakim. Topu aldığında ok gibi rakip kaleye hareketlenmesi de savunmaların dengesinin bozulmasını sağlıyor. Genç ve öğrenmeye açık yapısıyla Aslan onu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Bellegarde'ın Strasbourg ile 2 yıl daha kontratı var. Bonservis bedeli 3.5 milyon euro. da bu oyuncuyu yakından takip ediyor.
  1. 7.7.2020
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