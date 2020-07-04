Fatih Terim'den Henry Onyekuru paylaşımı!
Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, sözleşmesi süresinin tamamlanması nedeniyle takımdan ayrıldı. Ayrılığın ardından oldukça üzülen Terim, sosyal medya hesabından Henry Onyekuru ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Fransa Lig 1 ekibi AS Monaco'dan devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sözleşmesi süresinin tamamlanması nedeniyle sarı kırmızılı takımdan ayrıldı. Onyekuru'nun ayrılığının ardından teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Terim paylaşıma, "Seni özleyeceğim oğlum." notunu düştü.
İşte o paylaşım:
- 04.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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