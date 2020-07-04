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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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'den paylaşımı!

Fatih Terim'den Henry Onyekuru paylaşımı!

'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı , sözleşmesi süresinin tamamlanması nedeniyle takımdan ayrıldı. Ayrılığın ardından oldukça üzülen Terim, hesabından Henry Onyekuru ile ilgili bir paylaşım yaptı.

'ın Fransa Lig 1 ekibi AS Monaco'dan devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı , sözleşmesi süresinin tamamlanması nedeniyle sarı kırmızılı takımdan ayrıldı. Onyekuru'nun ayrılığının ardından teknik direktör , hesabından bir paylaşım yaptı.

Terim paylaşıma, "Seni özleyeceğim oğlum." notunu düştü.

İşte o paylaşım:

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  1. 04.07.2020
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