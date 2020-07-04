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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Günün fotoğrafı! ve ...

Günün fotoğrafı! Henry Onyekuru ve Fatih Terim...

'ın Fransa Lig 1 ekibi AS Monaco'dan devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı , sözleşmesi süresinin tamamlanması nedeniyle sarı kırmızılı takımdan ayrıldı. Onyekuru'nun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı sırada ile çekilen fotoğrafı ise güne damga vurdu. İşte o kare...

'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı , sözleşmesi süresinin tamamlanması nedeniyle takımdan ayrıldı.

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Onyekuru'nun Galatasaray macerası resmen sona ererken Sarı Kırmızılı ekip, "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" mesajı ile ayrılığı duyurdu.

Takımdan ayrılan Onyekuru'nun antrenmanda vedalaşması sırasında çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Teknik direktör 'in oldukça üzgün olması ise gözlerden kaçmadı.

İşte o kare:

Resim

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 20:01
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