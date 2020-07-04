Günün fotoğrafı! Henry Onyekuru ve Fatih Terim...

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, sözleşmesi süresinin tamamlanması nedeniyle takımdan ayrıldı.



Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Onyekuru'nun Galatasaray macerası resmen sona ererken Sarı Kırmızılı ekip, "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" mesajı ile ayrılığı duyurdu.

Takımdan ayrılan Onyekuru'nun antrenmanda vedalaşması sırasında çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in oldukça üzgün olması ise gözlerden kaçmadı.

İşte o kare: