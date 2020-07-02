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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Yüzde 35 ödendi

Yüzde 35 ödendi

, 'ın; Luyindama, Seri, Lemina, Onyekuru, Andone, , Saracchi, Ozornwafovor, Okan, Babel, Jimmy Durmaz, Sekidika, Nzonzi, , Şener, Taylan ve Falcao için 3.4 milyon euro menajerlik ödemesi yaptığını açıkladı.

, 'ın; Luyindama, Seri, Lemina, Onyekuru, Andone, , Saracchi, Ozornwafovor, Okan, Babel, Jimmy Durmaz, Sekidika, Nzonzi, , Şener, Taylan ve Falcao için 3.4 milyon euro menajerlik ödemesi yaptığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların en yüksek menajerlik ödemesinin Falcao için yapması dikkatlerden kaçmadı. Falcao için menajerlik ücretinin toplam ödemenin neredeyse yüzde 35'ine denk geldiği bildirildi.
  1. 2.7.2020
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