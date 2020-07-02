Trabzonspor'a karşı yoklar - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Trabzonspor'a karşı yoklar

'a karşı yoklar

Trabzonspor'a karşı yoklar

Sakatlar ve cezalılar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan 'a iki kötü haber... Cimbom, Pazar akşamı 'u ağırlayacak. Tedavisi süren Falcao ile bu maçta oynayamayacak.

Sakatlar ve cezalılar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan 'a iki kötü haber... Cimbom, Pazar akşamı 'u ağırlayacak. Tedavisi süren Falcao, bu maçta oynayamayacak. Böylece 10'u ligde olmak üzere 17. maçını kaçırmış olacak. Öte yandan 'nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu. Başarılı oyuncu da 2 hafta formasından uzak kalacak.
  1. 2.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'a karşı yoklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA