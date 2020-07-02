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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Marsilya yolcusu

, 'nın bir yıl daha 'da kalma almasına sıcak bakıyor. Bu durum sarı-kırmızılı ekibi memnun etse de , 'ya gönderdi.

, 'nın bir yıl daha 'da kalma almasına sıcak bakıyor. Bu durum sarı-kırmızılı ekibi memnun etse de , 'ya gönderdi. Marsilya da Lemina'yı kiralamak için Southampton'ın kapısını çaldı. Galatasaray da bu mevkii doldurmak için arayışlara başlamak zorunda kaldı.
  1. 2.7.2020
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