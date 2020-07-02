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02 Temmuz 2020, Perşembe
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’nu kaptı

Kerem Aktürkoğlu’nu kaptı

'ın, 'un 21 yaşındaki futbolcusu ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.

'ın, 'un 21 yaşındaki futbolcusu ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi. Son dönemde adı 3 büyüklerle anılan sol kanat oyuncusunu ikna eden sarı-kırmızılıların, bonservisi elinde olan Kerem ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
  1. 2.7.2020
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