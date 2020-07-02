River Plate'ten sürpriz teklif! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray River Plate'ten sürpriz teklif!

'ten sürpriz teklif!

River Plate'ten sürpriz teklif!

Gelecek sezon 'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan için cephesi oldukça hevesli…

Gelecek sezon 'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan için cephesi oldukça hevesli… Ancak Galatasaray'dan 7 milyon euro kazanan Kolombiyalı yıldızın, maliyetini karşılayacak durumları yok. Bu yüzden sürpriz bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldılar. Menajerler aracılığıyla, 'Rademel Falcao'nun alacaklarını siz karşılayın. Biz de size Paulo Diaz (stoper) ve Bruno Zuculini'yi (ön libero) bonservis bedeli almadan size gönderelim" önerisi sunduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, şimdilik bu teklifi rafta bekletme kararı aldı.
  1. 2.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

River Plate'ten sürpriz teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA