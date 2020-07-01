Galatasaray Paidar Demir'i andı
Galatasaray Kulübü, Türk voleybolunun unutulmaz oyuncularından Paidar Demir için anma mesajı paylaştı. Mesajda, "Galatasaray ve Türk voleybolunun unutulmaz ismi, büyük kaptan Paidar Demir'i vefatının 14. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray Kulübü, Türk voleybolunun unutulmaz oyuncularından Paidar Demir için anma mesajı paylaştı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray ve Türk voleybolunun unutulmaz ismi, büyük kaptan Paidar Demir'i vefatının 14. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Kariyerinde Galatasaray, Eczacıbaşı, Bursa Mako'da forma giyen Paidar Demir, 150 kez milli formayı terletti. Galatasaray ve milli takımda menajerlik de yapan Paidar Demir, 1 Temmuz 2006'da İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
- 01.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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