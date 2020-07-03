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03 Temmuz 2020, Cuma
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futbola geri dönüyor! O görüşmeyi doğruladı...

Sneijder futbola geri dönüyor! O görüşmeyi doğruladı...

Emekliliğini açıklayan ve yaklaşık 2 yıldır oynamayan Wesley yeşil sahalara geri dönebilir.

Aralık 2018 yılından beri oynamayan Hollandalı yıldız Wesley için taraftarı olduğu Utrecht kulübü ile futbola geri dönebileceği konuşuluyor.

36 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde yayınlanan kitabında bundan böyle olmak istediğini ve 'ı çalıştırmak istediğini söylemişti. Ancak memleketi olduğu şehrin takımı Utrecht taraftarları Sneijder'in geri dönüşü için ısrar ediyor.

TEKNİK DİREKTÖR İLE GÖRÜŞTÜ
Utrecth taraftarları Perşembe günü Sneijder'i ziyaret ettiler ve futbola Utrecth forması ile dönmesi yönünde tezahüratlarda bulundu. Hollandalı futbolcu ise bunu düşüneceğini dile getirdi ve Utrecht teknik Direktörü Jordy Zuidam ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini de dile getirdi.

ROBBEN'İN DÖNÜŞÜ DE ETKİ ETTİ
'in taraftarı olduğu takımın formasını giyerek bir yıl daha futbol oynama kararı alması Sneijder'in kararında etkili olacağı belirtildi.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 12:40
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