Radamel Falcao sürprizi! Transfer görüşmesi için İstanbul'dan ayrılıyor

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, ayrılığın eşiğinde.

Sarı kırmızılı formayla inişli çıkışlı bir performans sergileyen Falcao'nun mali yükü, kulüpte problemlere neden olurken, Arap basınında oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'dan ayrılarak transfer görüşmesi için gideceği takım açıklandı.

AL WAHDA'YA GİDİYOR

İddialara göre Falcao, Al Wahda'dan resmi teklif aldı. Kendisine gelen bu teklifi değerlendiren Falcao'nun, kısa süre içerisinde Dubai'ye gideceği ve Al Wahda kulüp yetkilileriyle görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.