Radamel Falcao sürprizi! Transfer görüşmesi için İstanbul'dan ayrılıyor
Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao haberi... Sezon başında sarı kırmızılılara büyük umutlarla transfer olan Kolombiyalı yıldız, yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Arap basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, yıldız futbolcunun transfer görüşmesine dair sürpriz bir gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, ayrılığın eşiğinde.
Sarı kırmızılı formayla inişli çıkışlı bir performans sergileyen Falcao'nun mali yükü, kulüpte problemlere neden olurken, Arap basınında oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'dan ayrılarak transfer görüşmesi için gideceği takım açıklandı.
AL WAHDA'YA GİDİYOR
İddialara göre Falcao, Al Wahda'dan resmi teklif aldı. Kendisine gelen bu teklifi değerlendiren Falcao'nun, kısa süre içerisinde Dubai'ye gideceği ve Al Wahda kulüp yetkilileriyle görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 13:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Radamel Falcao sürprizi! Transfer görüşmesi için İstanbul'dan ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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