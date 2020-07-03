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03 Temmuz 2020, Cuma
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sürprizi! Transfer görüşmesi için İstanbul'dan ayrılıyor

Radamel Falcao sürprizi! Transfer görüşmesi için İstanbul'dan ayrılıyor

Galatasaray'da son dakika haberi... Sezon başında sarı kırmızılılara büyük umutlarla transfer olan Kolombiyalı yıldız, yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Arap basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, yıldız futbolcunun transfer görüşmesine dair sürpriz bir gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü , ayrılığın eşiğinde.

Sarı kırmızılı formayla inişli çıkışlı bir performans sergileyen Falcao'nun mali yükü, kulüpte problemlere neden olurken, Arap basınında oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'dan ayrılarak transfer görüşmesi için gideceği takım açıklandı.

AL WAHDA'YA GİDİYOR
İddialara göre Falcao, 'dan resmi teklif aldı. Kendisine gelen bu teklifi değerlendiren Falcao'nun, kısa süre içerisinde Dubai'ye gideceği ve Al Wahda kulüp yetkilileriyle görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 13:40
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