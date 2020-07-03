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03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Başına bela oldu... Belhanda'ya transfer şoku!

'ya Hamdallah şoku! Transferini engelledi

Belhanda'ya Hamdallah şoku! Transferini engelledi

Galatasaray'ın sezon sonunda oyuncu satışıyla beraber mali olarak güçlenerek yapacağı transferlere fon açması planlanırken, Suudi basınından konu ile ilgili sürpriz bir haber gündeme geldi. Buna göre Younes 'nın 'a olan transferini engelledi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray'ın sezonun sona ermesiyle beraber 'yi satarak mali anlamda elini güçlendirmek istediği bilinirken, Suudi basınından konu ilgili sürpriz bir haber yayınlandı.

Al Watan gazetesinin haberine göre , Younes Belhanda'ya resmen talip oldu. Transfer görüşmeleri gerçekleştirilirken daha önce kavgalı olduğu araya girdi.

TRANSFERİ BALTALADI
Haberin detaylarında yer verilen biglilere göre 2019 yılında Younes Belhanda ile arası bozulan Hamdallah, Al Nasr yönetimine mesaj gönderdi ve Belhanda'nın transferini engelledi.

NE YAŞANMIŞTI?
İddiaya göre 2019 yılında oynanan Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Fas Milli Takımı kampında büyük bir kriz yaşanmıştı.

Benatia yönetiminde bir grup oluşturan Boussoufa, Faysal Fajr, Nabil Dirar ve Younes Belhanda, Hamdallah'ı provoke eden olumsuz davranışlarda bulunmuştu.

ODASINA NARGİLE İLE GİRDİLER
Hamdallah'a yakın olduğu bilinen gazeteci Gamal Barawi, bir radyo programına yaptığı konuşmada Hamdallah'ı sinirlendirmek için odasına nargile ile girildiğini söylemişti. Öte yandan Hamdallah'ın diğer isimleri odasından çıkması konusunda uyarması karşılık bulmamıştı.

KAVGA ÇIKMIŞTI
Öte yandan bir diğer iddia, Belhanda ve Hamdallah arasında sözlü tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü ancak takım arkadaşlarının ikilinin arasına girerek bunu engellediği yönünde olmuştu.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 12:01
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