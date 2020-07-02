Galatasaray'a Seri transferinde zorlu rakipler çıktı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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'a Seri transferinde zorlu rakipler çıktı!

Galatasaray'a Seri transferinde zorlu rakipler çıktı!

'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu Seri'de, sarı-kırmızılı takıma ciddi rakipler çıktı. 'dan ve 'nun yıldız futbolcuyla ilgilendiği ifade ediliyor.

'ın sezon başında Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, oynadığı futbolla göz doldurdu ve sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazandı.

'de alt ligde oynamak istemeyen Seri, bonservisine sahip olan Fulham'a dönmeyi düşünmüyor. İngiliz ekibi ise iki sene önce 30 milyon Euro ödediği Fildişili yıldızı, 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli karşılığında satmanın planlarını yapıyor.

Kiralık sözleşmesindeki 18 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray, 28 yaşındaki orta sahayı kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Seri'ye Fransa'dan ciddi talipler var. Lyon bu transferde ısrarcı. Monaco da Seri ile ilgileniyor.

  1. 02.07.2020
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