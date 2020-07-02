Galatasaray'a Seri transferinde zorlu rakipler çıktı!
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu Seri'de, sarı-kırmızılı takıma ciddi rakipler çıktı. Fransa'dan Lyon ve Monaco'nun yıldız futbolcuyla ilgilendiği ifade ediliyor.
Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, oynadığı futbolla göz doldurdu ve sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazandı.
İngiltere'de alt ligde oynamak istemeyen Seri, bonservisine sahip olan Fulham'a dönmeyi düşünmüyor. İngiliz ekibi ise iki sene önce 30 milyon Euro ödediği Fildişili yıldızı, 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli karşılığında satmanın planlarını yapıyor.
Kiralık sözleşmesindeki 18 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray, 28 yaşındaki orta sahayı kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak.
Sabah'ta yer alan habere göre Seri'ye Fransa'dan ciddi talipler var. Lyon bu transferde ısrarcı. Monaco da Seri ile ilgileniyor.
- 02.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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