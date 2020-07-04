Semih hazır

Cimbom'un eski oyuncusu Semih Kaya dönmeye hazır. Menajeri Fazıl Özdemir "Sparta Prag ile kontratı 15 Temmuz'da sona erecek. Galatasaray, Semih'in yuvası. Bir teklif gelirse bunu değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.