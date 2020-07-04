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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Semih hazır

Semih hazır

Cimbom'un eski oyuncusu dönmeye hazır.

Cimbom'un eski oyuncusu dönmeye hazır. Menajeri Fazıl Özdemir " ile kontratı 15 Temmuz'da sona erecek. , Semih'in yuvası. Bir teklif gelirse bunu değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

  1. 4.7.2020
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