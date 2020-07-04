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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Kerem imza atmaya geldi

Kerem imza atmaya geldi

'ın prensip anlaşmasına vardığı , dün akşam istanbul'a geldi.

'ın prensip anlaşmasına vardığı , dün akşam istanbul'a geldi. Erzincanspor'dan ayrılan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon 32 maça çıkarken, 17 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kerem, 'dan bu paylaşımı yaptı.

  1. 4.7.2020
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