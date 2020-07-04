Kerem imza atmaya geldi

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Kerem Aktürkoğlu, dün akşam istanbul'a geldi. Erzincanspor'dan ayrılan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon 32 maça çıkarken, 17 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kerem, Instagram'dan bu paylaşımı yaptı.