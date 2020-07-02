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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Caner Fenerbahçe'ye resti çekti! Ezeli rakip devrede

'nin teklifini az bulan yolunda!

Fenerbahçe'nin teklifini az bulan Caner Erkin Galatasaray yolunda!

’tan sezon sonu ayrılacak olan , ’den istediği rakamı alamayınca dümeni Cimbom’a kırdı. Caner'e sarı-lacivertlilerden daha iyi bir teklif sunan , 33 yaşındaki sol bekle anlaşmaya çok yaklaştı.

'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve bir süredir ile görüşen , sarı-lacivertlileri şoke edecek bir adım attı. Tecrübeli sol bek, Mert Hakan'a yıllık 15 milyon TL ödenecek olması sebebiyle Fenerbahçe'den ücretine zam istedi. Sarı-Lacivertliler bu talebi reddedince görüşmeler tıkandı.

GÖRÜŞMELERE HIZ VERİLDİ
Beşiktaş'tan ayrılacağını açıklayan ve F.Bahçe'den istediği teklifi alamayan Caner Erkin'in, bu gelişmeler sonrası dümeni 'a kırdı. Cimbom ile Caner arasında görüşmeler hızlandı.

PAZARLIKLAR OLUMLU İLERLİYOR
G.Saray'ın Caner Erkin'e Fenerbahçe'den daha iyi bir teklif sunduğu ortaya çıktı. Taraflar arasında geçen temaslar sonucu Caner, Sarı-Kırmızılılar'a imza atmaya bir adım daha yaklaştı.

10 YIL SONRA 'PARÇALI'YI GİYEBİLİR
Cimbom'la anlaşmaya yakın olan Caner Erkin, 2009- 2010 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da oynamıştı. 33 yaşındaki sol bek 10 yıl sonra yeniden 'Parçalı' formayı terletmeye yakın.

(Takvim)

  1. 02.07.2020
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