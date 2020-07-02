Fenerbahçe'nin teklifini az bulan Caner Erkin Galatasaray yolunda!
Beşiktaş’tan sezon sonu ayrılacak olan Caner Erkin, Fenerbahçe’den istediği rakamı alamayınca dümeni Cimbom’a kırdı. Caner'e sarı-lacivertlilerden daha iyi bir teklif sunan Galatasaray, 33 yaşındaki sol bekle anlaşmaya çok yaklaştı.
Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve bir süredir Fenerbahçe ile görüşen Caner Erkin, sarı-lacivertlileri şoke edecek bir adım attı. Tecrübeli sol bek, Mert Hakan'a yıllık 15 milyon TL ödenecek olması sebebiyle Fenerbahçe'den ücretine zam istedi. Sarı-Lacivertliler bu talebi reddedince görüşmeler tıkandı.
GÖRÜŞMELERE HIZ VERİLDİ
Beşiktaş'tan ayrılacağını açıklayan ve F.Bahçe'den istediği teklifi alamayan Caner Erkin'in, bu gelişmeler sonrası dümeni Galatasaray'a kırdı. Cimbom ile Caner arasında görüşmeler hızlandı.
PAZARLIKLAR OLUMLU İLERLİYOR
G.Saray'ın Caner Erkin'e Fenerbahçe'den daha iyi bir teklif sunduğu ortaya çıktı. Taraflar arasında geçen temaslar sonucu Caner, Sarı-Kırmızılılar'a imza atmaya bir adım daha yaklaştı.
10 YIL SONRA 'PARÇALI'YI GİYEBİLİR
Cimbom'la anlaşmaya yakın olan Caner Erkin, 2009- 2010 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da oynamıştı. 33 yaşındaki sol bek 10 yıl sonra yeniden 'Parçalı' formayı terletmeye yakın.
(Takvim)
- 02.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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