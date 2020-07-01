Galatasaray'da operasyon başladı! İşte o liste ve ilk transfer - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Cimbom'da operasyon başladı! İşte o liste ve ilk transfer

'da operasyon başladı! İşte o liste ve ilk

Galatasaray'da operasyon başladı! İşte o liste ve ilk transfer

Gelecek sezon planlamalarına erkenden başlayan 'da adına yoğun mesai harcanıyor. Önceliğini iç transfere vererek Mario , Henry ve gibi kiralık isimlerle masaya oturacak olan sarı-kırmızılı ekip, Anagold 'da forma giyen 'yla da anlaşmaya vardı.

Şampiyonluğa yüksek derecede havlu atan ve önümüzdeki sezon adına planlamalarını hız kesmeden sürdüren 'ın, Anagold 'un 21 yaşındaki futbolcusu ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.

Son dönemde adı 3 büyüklerle anılan sol kanat oyuncusunu ikna eden sarı-kırmızılılarda, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı ifade edildi.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Öte yandan kiralık futbolcular , ve 'nun ise Galatasaray'daki geleceği önümüzdeki hafta menajerlerinin kulübe davet edilmesi ile netleşecek. Futbolcuların Galatasaray'da oynamak istemeleri ise süreci hızlandıracak gibi görülüyor.

Cimbom'un önceliği ise Onyekuru olacak. Ancak Monaco Kulübü'nün satış listesine koyduğu futbolcunun taliplerinin çok olması transferi az da olsa zorlayacak gibi. Onyekuru'nun ise Galatasaray'da mutlu olması 1 yıl daha kiralama formülünü ön plana çekiyor.

  1. 01.07.2020
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