Galatasaray'da operasyon başladı! İşte o liste ve ilk transfer
Gelecek sezon planlamalarına erkenden başlayan Galatasaray'da transfer adına yoğun mesai harcanıyor. Önceliğini iç transfere vererek Mario Lemina, Henry Onyekuru ve Seri gibi kiralık isimlerle masaya oturacak olan sarı-kırmızılı ekip, Anagold 24 Erzincanspor'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'yla da anlaşmaya vardı.
Şampiyonluğa yüksek derecede havlu atan ve önümüzdeki sezon adına planlamalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'ın, Anagold 24 Erzincanspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.
Son dönemde adı 3 büyüklerle anılan sol kanat oyuncusunu ikna eden sarı-kırmızılılarda, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı ifade edildi.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Öte yandan kiralık futbolcular Seri, Lemina ve Onyekuru'nun ise Galatasaray'daki geleceği önümüzdeki hafta menajerlerinin kulübe davet edilmesi ile netleşecek. Futbolcuların Galatasaray'da oynamak istemeleri ise süreci hızlandıracak gibi görülüyor.
Cimbom'un önceliği ise Onyekuru olacak. Ancak Monaco Kulübü'nün satış listesine koyduğu futbolcunun taliplerinin çok olması transferi az da olsa zorlayacak gibi. Onyekuru'nun ise Galatasaray'da mutlu olması 1 yıl daha kiralama formülünü ön plana çekiyor.
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da operasyon başladı! İşte o liste ve ilk transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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