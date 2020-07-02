Galatasaray transfer teklifini yaptı! Onyekuru yerine Youcef Belaili | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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transfer teklifini yaptı! Onyekuru yerine Youcef Belaili

Galatasaray transfer teklifini yaptı! Onyekuru yerine Youcef Belaili

'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezon sarı kırmızılılardaki geleceği belirsiziliğini koruyan Henry Onyekuru yerine Süper Lig devi önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Cezayir basını konu ile ilgili yaptığı haberde, ilk resmi teklifin yapıldığını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın peşinde olduğu Youcef Belaili için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, Cezayirli kanat oyuncusuna ilk teklifini yaptığı iddia edildi.

Süper Lig devinin uzun süredir oyuncunun transferi için nabız yokladığı belirtilirken, ilk resmi girişimiyle beraber oyuncudan olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.

AVRUPA'DA PARLAMAK İSTİYOR
Şu anda Suudi Kulübü Al Ahli'de forma giyen Bellaili'nin kulübüyle 2022'ye dek kontratı olduğu yazılırken, oyuncunun Galatasaray'a transfer olarak kendisini Avrupa arenasında göstermek istediği yazıldı.

, bu sezon toplamda 18 maça çıkarken 5 gol 3 asist üretmişti.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 16:59
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