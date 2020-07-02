Galatasaray transfer teklifini yaptı! Onyekuru yerine Youcef Belaili
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezon sarı kırmızılılardaki geleceği belirsiziliğini koruyan Henry Onyekuru yerine Süper Lig devi önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Cezayir basını konu ile ilgili yaptığı haberde, ilk resmi teklifin yapıldığını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın peşinde olduğu Youcef Belaili için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, Cezayirli kanat oyuncusuna ilk teklifini yaptığı iddia edildi.
Süper Lig devinin uzun süredir oyuncunun transferi için nabız yokladığı belirtilirken, ilk resmi girişimiyle beraber oyuncudan olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.
AVRUPA'DA PARLAMAK İSTİYOR
Şu anda Suudi Kulübü Al Ahli'de forma giyen Bellaili'nin kulübüyle 2022'ye dek kontratı olduğu yazılırken, oyuncunun Galatasaray'a transfer olarak kendisini Avrupa arenasında göstermek istediği yazıldı.
Youcef Belaïli, bu sezon toplamda 18 maça çıkarken 5 gol 3 asist üretmişti.
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 16:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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