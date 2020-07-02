Galatasaray transfer teklifini yaptı! Onyekuru yerine Youcef Belaili

Galatasaray'ın peşinde olduğu Youcef Belaili için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, Cezayirli kanat oyuncusuna ilk teklifini yaptığı iddia edildi.

Süper Lig devinin uzun süredir oyuncunun transferi için nabız yokladığı belirtilirken, ilk resmi girişimiyle beraber oyuncudan olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.

AVRUPA'DA PARLAMAK İSTİYOR

Şu anda Suudi Kulübü Al Ahli'de forma giyen Bellaili'nin kulübüyle 2022'ye dek kontratı olduğu yazılırken, oyuncunun Galatasaray'a transfer olarak kendisini Avrupa arenasında göstermek istediği yazıldı.

Youcef Belaïli, bu sezon toplamda 18 maça çıkarken 5 gol 3 asist üretmişti.