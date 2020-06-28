Emin Bayram: Oynamak hayalimdi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray 17'lik yıldız adayından flaş açıklama! "Hayalimdi"

: Oynamak hayalimdi

Emin Bayram: Oynamak hayalimdi

'ın 'le oynadığı maçta Lemina'nın sakatlığı sonrası 53. dakikada oyuna dahil olan genç savunmacı , gösterdiği performansla beğeni kazandı. 17 yaşındaki yıldız adayı, maç sonu yaptığı açıklamada 'e teşekkür ederken, "Yıllardır Galatasaray altyapısındayım. Her oyuncu gibi benim de hayalimdi oynamak. Bundan sonra devamı gelecek inşallah" dedi.

'da 'Yeni Ozan Kabak' olarak nitelendirilen genç savunmacı , maçında sergilediği başarılı performansla dikkat çekti.

Lemina'nın sakatlığı sonrası 53. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki stoper, sahada kaldığı yaklaşık 40 dakika boyunca sağlam görüntüsüyle sarı-kırmızılı camiaya gelecek adına umut verdi.

Emin Bayram maç sonu yaptığı açıklamada, teknik direktör 'e kendisine güvendiği için teşekkür ederken şu ifadelere yer verdi:

"BUNDAN SONRA DEVAMI GELECEK"
İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında tempoya ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray altyapısındayım. Her oyuncu gibi benim de hayalimdi oynamak. Fatih Terim'e bana şans verdiği için teşekkür ediyorum. Bundan sonra devamı gelecek inşallah.

"İDOLLERİMDEN BİRİ OZAN KABAK"
Kendi mevkisinde görev yapan beğendiği futbolcuların sorulması üzerine ise sarı-kırmızılı futbolcu, "Van Dijk ve Ramos'u seyrediyorum. Yakın zamanda buradan giden Ozan ağabey ile kendimi benzeştirmeye çalışıyorum. Bu saydığım isimler Avrupa'da benim pozisyonumda oynayan en iyi isimler" diye konuştu.

  1. 28.06.2020
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