Emin Bayram: Oynamak hayalimdi
Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'le oynadığı maçta Lemina'nın sakatlığı sonrası 53. dakikada oyuna dahil olan genç savunmacı Emin Bayram, gösterdiği performansla beğeni kazandı. 17 yaşındaki yıldız adayı, maç sonu yaptığı açıklamada Fatih Terim'e teşekkür ederken, "Yıllardır Galatasaray altyapısındayım. Her oyuncu gibi benim de hayalimdi oynamak. Bundan sonra devamı gelecek inşallah" dedi.
Galatasaray'da 'Yeni Ozan Kabak' olarak nitelendirilen genç savunmacı Emin Bayram, Medipol Başakşehir maçında sergilediği başarılı performansla dikkat çekti.
Lemina'nın sakatlığı sonrası 53. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki stoper, sahada kaldığı yaklaşık 40 dakika boyunca sağlam görüntüsüyle sarı-kırmızılı camiaya gelecek adına umut verdi.
Emin Bayram maç sonu yaptığı açıklamada, teknik direktör Fatih Terim'e kendisine güvendiği için teşekkür ederken şu ifadelere yer verdi:
"BUNDAN SONRA DEVAMI GELECEK"
İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında tempoya ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray altyapısındayım. Her oyuncu gibi benim de hayalimdi oynamak. Fatih Terim'e bana şans verdiği için teşekkür ediyorum. Bundan sonra devamı gelecek inşallah.
"İDOLLERİMDEN BİRİ OZAN KABAK"
Kendi mevkisinde görev yapan beğendiği futbolcuların sorulması üzerine ise sarı-kırmızılı futbolcu, "Van Dijk ve Ramos'u seyrediyorum. Yakın zamanda buradan giden Ozan ağabey ile kendimi benzeştirmeye çalışıyorum. Bu saydığım isimler Avrupa'da benim pozisyonumda oynayan en iyi isimler" diye konuştu.
- 28.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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