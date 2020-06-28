Emin Bayram: Oynamak hayalimdi

Galatasaray'da 'Yeni Ozan Kabak' olarak nitelendirilen genç savunmacı Emin Bayram, Medipol Başakşehir maçında sergilediği başarılı performansla dikkat çekti.

Lemina'nın sakatlığı sonrası 53. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki stoper, sahada kaldığı yaklaşık 40 dakika boyunca sağlam görüntüsüyle sarı-kırmızılı camiaya gelecek adına umut verdi.

Emin Bayram maç sonu yaptığı açıklamada, teknik direktör Fatih Terim'e kendisine güvendiği için teşekkür ederken şu ifadelere yer verdi:

"BUNDAN SONRA DEVAMI GELECEK"

İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında tempoya ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray altyapısındayım. Her oyuncu gibi benim de hayalimdi oynamak. Fatih Terim'e bana şans verdiği için teşekkür ediyorum. Bundan sonra devamı gelecek inşallah.

"İDOLLERİMDEN BİRİ OZAN KABAK"

Kendi mevkisinde görev yapan beğendiği futbolcuların sorulması üzerine ise sarı-kırmızılı futbolcu, "Van Dijk ve Ramos'u seyrediyorum. Yakın zamanda buradan giden Ozan ağabey ile kendimi benzeştirmeye çalışıyorum. Bu saydığım isimler Avrupa'da benim pozisyonumda oynayan en iyi isimler" diye konuştu.