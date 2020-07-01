Rusya Premier Lig'de corona virüsü nedeniyle bir maç daha ertelendi
Corona virüsü nedeniyle bir maç daha ertlendi... Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'da forma giyen futbolcularda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesi nedeniyle takımın bugün Ural ile yapacağı lig karşılaşması ertelendi.
Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Orenburg'da oyuncu ve teknik ekibe yapılan testlerde 10 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve kulübün karantinaya alındığı belirtildi.
Orenburg'un bugün Ural'ı konuk edeceği karşılaşma ertelenirken, sonraki testlerde çıkan sonuçlara göre takımın lig fikstürü belli olacak.
Corona virüsü salgını nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan Rusya Premier Lig, 19 Haziran'da yeniden başlamıştı. Ligde Dinamo Moskova ile Krasnodar arasında 21 Haziran'da oynanması planlanan lig maçı da bazı futbolcularda yeni tip corona virüsüne rastlanmasının ardından ertelenmişti.
- 01.07.2020
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- Rusya Premier Lig'de corona virüsü nedeniyle bir maç daha ertelendi
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rusya Premier Lig'de corona virüsü nedeniyle bir maç daha ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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