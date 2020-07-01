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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Maicon 'a dönüyor!

Maicon Galatasaray'a dönüyor!

'ın 1.7 milyon euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro satış opsiyonu ile 'ın takımına kiraladığı Maicon geri dönüyor.

Sarı-kırmızılı takımın opsiyonu 3 milyon euro'ya kadar düşmesine rağmen ekibi bu rakamı da ödeyemeyeceğini sarı-kırmızılılara iletti. Bu arada Maicon'un 5 aydır maaşını alamadığı için kulübü 'ya şikayet ettiği de gelen bilgiler arasında...
Bir yıl daha anlaşması var

Maicon, Al Nassr formasıyla son sezonda ligde 21 maçta forma giyerken, tüm kulvarlarda 26 müsabakada görev aldı. ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Maicon'un, Al Nassr ile bu sezon sonunda kiralık anlaşması sona erecek.

  1. 1.7.2020
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