Maicon Galatasaray'a dönüyor!
Galatasaray'ın 1.7 milyon euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro satış opsiyonu ile Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına kiraladığı Maicon geri dönüyor.
Sarı-kırmızılı takımın opsiyonu 3 milyon euro'ya kadar düşmesine rağmen Suudi Arabistan ekibi bu rakamı da ödeyemeyeceğini sarı-kırmızılılara iletti. Bu arada Maicon'un 5 aydır maaşını alamadığı için kulübü Al Nassr'ı FIFA'ya şikayet ettiği de gelen bilgiler arasında...
Bir yıl daha anlaşması var
Maicon, Al Nassr formasıyla son sezonda ligde 21 maçta forma giyerken, tüm kulvarlarda 26 müsabakada görev aldı. Galatasaray ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Maicon'un, Al Nassr ile bu sezon sonunda kiralık anlaşması sona erecek.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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