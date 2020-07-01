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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Dev derbi Çakır’ın

Dev derbi Çakır’ın

Bu haftanın en kritik karşılaşmaları arasında yer alan ile arasındaki maçı yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Çakır, bugüne kadar 'ın 52 maçını yönetti. Bu maçların 26'sında Galatasaray galip gelirken, 13 yenilgi aldı. 13'ü ise berabere bitti.

9 KIRMIZI KART ÇIKARDI
FIFA kokartlı hakem , yönettiği Galatasaray maçlarında sarıkırmızılı ekibe 133 sarı, 9 kırmızı, rakibe ise 127 sarı, 8 kırmızı kart gösterdi.
Çakır'ın yönettiği maçların yüzde 46'sında ev sahibi takımlar galip gelirken, yüzde 28 deplasman galibiyeti, yüzde 26 beraberlik çıktı.
Cüneyt Çakır son olarak, 'in 28. haftasında oynayıp 3-3 berabere kaldığımız FK maçında VAR hakemi olarak görev yaptı.

  1. 1.7.2020
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