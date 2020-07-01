Dev derbi Çakır’ın

Çakır, bugüne kadar Galatasaray'ın 52 maçını yönetti. Bu maçların 26'sında Galatasaray galip gelirken, 13 yenilgi aldı. 13'ü ise berabere bitti.



9 KIRMIZI KART ÇIKARDI

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, yönettiği Galatasaray maçlarında sarıkırmızılı ekibe 133 sarı, 9 kırmızı, rakibe ise 127 sarı, 8 kırmızı kart gösterdi.

Çakır'ın yönettiği maçların yüzde 46'sında ev sahibi takımlar galip gelirken, yüzde 28 deplasman galibiyeti, yüzde 26 beraberlik çıktı.

Cüneyt Çakır son olarak, Süper Lig'in 28. haftasında oynayıp 3-3 berabere kaldığımız Gaziantep FK maçında VAR hakemi olarak görev yaptı.