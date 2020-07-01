Dev derbi Çakır’ın
Bu haftanın en kritik karşılaşmaları arasında yer alan Galatasaray ile Trabzon arasındaki maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.
Çakır, bugüne kadar Galatasaray'ın 52 maçını yönetti. Bu maçların 26'sında Galatasaray galip gelirken, 13 yenilgi aldı. 13'ü ise berabere bitti.
9 KIRMIZI KART ÇIKARDI
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, yönettiği Galatasaray maçlarında sarıkırmızılı ekibe 133 sarı, 9 kırmızı, rakibe ise 127 sarı, 8 kırmızı kart gösterdi.
Çakır'ın yönettiği maçların yüzde 46'sında ev sahibi takımlar galip gelirken, yüzde 28 deplasman galibiyeti, yüzde 26 beraberlik çıktı.
Cüneyt Çakır son olarak, Süper Lig'in 28. haftasında oynayıp 3-3 berabere kaldığımız Gaziantep FK maçında VAR hakemi olarak görev yaptı.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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