Terim'den imalı paylaşım

Tecrübeli hoca twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu kez, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı…" ifadelerini kullandı. Terim, daha önce F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve TFF yetkililerinin İstanbul Zorlu Center'da yaptığı gizli görüşmeyle ilgili bir tweet atmıştı.