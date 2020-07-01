Terim'den imalı paylaşım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Tecrübeli hoca twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu kez, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı…" ifadelerini kullandı. Terim, daha önce F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve TFF yetkililerinin İstanbul Zorlu Center'da yaptığı gizli görüşmeyle ilgili bir tweet atmıştı.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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