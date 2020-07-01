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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Terim'den imalı paylaşım

Terim'den imalı paylaşım

Galatasaray dün çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli hoca twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu kez, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı…" ifadelerini kullandı. Terim, daha önce F.Bahçe Başkanı ve yetkililerinin 'da yaptığı gizli görüşmeyle ilgili bir tweet atmıştı.

  1. 1.7.2020
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