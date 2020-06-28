Galatasaray'a iki şok birden! Sakatların listesi kabardı
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray kritik maçta Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara sonrası birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılar iki şok birden yaşadı. Mario Lemina ve Martin Linnes sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Galatasaray'ın sakatlık kabusu sürüyor. Sarı-kırmızılı takımda üst üste yaşanan talihsiz sakatlıklar camianın moralini bozmuştu ve teknik direktör Fatih Terim kadro kurmakta zorluk yaşadı. Galatasaray'da sakatlık kervanına Medipol Başakşehir maçında iki isim daha eklendi. Karşılaşmaya stoperde başlayan Mario Lemina ve sağ bek Martin Linnes sakatlanarak oyuna devam edemedi. Gabonlu yıldızın yerine oyuna genç futbolcu Emin Bayram dahil olurken, Linnes'in yerine Şener Özbayrak girdi.
İŞTE GALATASARAY'IN SAKATLIK LİSTESİ!
LUYINDAMA
Galatasaray'da sezon başı sakatlanan Luyindama'nın ismi TFF'ye bildirilmemişti. Demokratik Kongolu futbolcu, milli takımında sakatlanmıştı ve 7 Aralık'ta sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldu.
MARCAO
Sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Marcao da sakatlık yaşayan isimlerden biri oldu. Brezilyalı yıldız antrenman sırasında sakatlık yaşadı ve sol iç yan bağlaında ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildi.
MUSLERA
Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırıldı. Uruguaylı yıldız uzun bir süre formasından uzak kalacak.
FALCAO
Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi
ANDONE
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Rumen futbolcunun sağ dizinde ileri derece esneme tespit edildiği bildirildi.
LEMINA VE LINNES
İki isim Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlandı.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 23:15
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a iki şok birden! Sakatların listesi kabardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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