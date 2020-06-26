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26 Haziran 2020, Cuma
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Muslera: G.Saray'da emekli olabilirim

Muslera: G.Saray'da emekli olabilirim

'ın ile oynadığı maçta ayak tarak kemiği kırılan 6 ay sahalardan uzak kalacak , geleceği hakkında konuştu.

'ın ile oynadığı maçta ayak tarak kemiği kırılan 6 ay sahalardan uzak kalacak , geleceği hakkında konuştu. El Diario'nun sorularını yanıtlayan başarılı eldiven, "Uruguay'da tekrar futbol oynar mıyım; bilmiyorum. 10 yıldır Galatasaray'dayım. Ben bir oyuncudan daha fazlasıyım; burada bir çevrem var. Çocuklarım 'de dünyaya geldi. Burada emekli olmamı ve kulüpte çalışmaya devam etmemi istiyorlar. Bundan sonraki süreci zaman gösterecek" ifadesini kullandı.
  1. 26.6.2020
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