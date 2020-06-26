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26 Haziran 2020, Cuma
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Lemina müjdesi

Lemina müjdesi

'ye kaptıran 'a beklemediği yerden iyi bir haber geldi. 'ın, sarı-kırmızılıların 'yı bir yıl daha kiralamak istemesine sıcak baktığı bildirildi.

'ye kaptıran 'a beklemediği yerden iyi bir haber geldi. 'ın, sarı-kırmızılıların 'yı bir yıl daha kiralamak istemesine sıcak baktığı bildirildi. Lemina'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Terim, Mert Hakan'ı kadroya almak istiyordu. Lemina'nın kalma ihtimalinin belirmesiyle Mert Hakan'a da ihtiyaç kalmadı.

  1. 26.6.2020
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