6 Saniye ne zaman başlar? Ulusoy kuralı tartışmaya açtı
Galatasaray, Gaziantep ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ciddi bir darbe aldı. Maça damga vuran ise 6 saniye kuralı oldu. Çok da uygulanmayan ve Cimbom'un canını yakan kural yaklaşık 20 yıl önce kurallar arasına girdi.
Yayıncı kuruluş maç sonrası Okan'ın topu elinde tuttuğu süreyi 18 saniye olarak belirledi ancak altı saniyelik süre, kaleci topa sahip oluncaya ve kullanabilecek hale gelen kadar başlamaması gerekiyordu. Bu durumda da Okan'ın süreyi aşmadığı anlaşılıyor. Ünlü İngiliz hakem Jim Allen de kuralın detaylarını şu şekilde açıkladı: 6 Saniye kuralı kaleci yerde iken değil; bir düşüşten sonra toparlanırken değil; yükselirken değil. Sadece kaleci açıkça uyanık ve topu oyuna sokmaya hazır olduktan sonra başlar.
RÜŞTÜ VE PETKOVİC'E UYGULANDI
Ulusoy'un çaldığı 6 saniye kurula 23 yıllık bir geçmişe sahip olsa da örnekleri çok az denebilecek sayıda... Öne çıkan maçlarda iki karar akıllara gelirken bunların birinde Fenerbahçe ve birinde de yine Galatasaray var.
Türk takımları ilk kez bu kuralla 2001-02 sezonunda Leverkusen- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçında tanıştı. O maçta Rüştü topu elinden 6 saniyede çıkarmadığı için Fenerbahçe aleyhine endirekt serbest vuruş çalındı.
2009-10 sezonunda ise Galatasaray'ın Sivas'la oynadığı maçta Petkovic'e hakem Bülent Yıldırım 6 saniye kuralı nedeniyle endirekt serbest vuruş çaldı. Galatasaray o maçı 2-0 kazandı. Gaziantep karşısında ise aleyhine verildi.
GÜNAY 17 FARNOLLE 15 SANİYE TUTTU
Alper Ulusoy, Okan Kocuk'a unutulmaya yüz tutan 6 saniye kuralını uyguladı. Ama aynı kuralı Gaziantep kalecisi Günay için geçerli saymaması çifte standart olarak değerlendirildi. Zira kaleci Günay 31. dakikada topu 17 saniye elinde tutuyor. Ayrıca Galatasaray'ın 16 Şubat'ta Malatya ile oynadığı maçta da Farnolle'nin topu 15 saniye tuttuğu ancak Ulusoy'un müdahale etmeye gerek duymadığı ortaya çıktı.
- 23.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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