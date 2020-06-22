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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Lemina'dan flaş paylaşım! "Ne olursa olsun..."

Galatasaraylı : Ne olursa olsun yolumuza devam edeceğiz

Galatasaraylı Mario Lemina: Ne olursa olsun yolumuza devam edeceğiz

Galatasaraylı , hakem 'un damga vurduğu 3-3'lük FK maçının ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Olaylı maçta sahaya kaptan olarak çıkan Gabonlu yıldız, "Ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz 'IZ! Galatasaray gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum" ifadesini kullandı.

'in 28. haftasında ile FK arasında oynanan maça hakem 'un son dakikalarda verdiği kararlar daga vurmuştu.

3-3'lük beraberlikle sonuçlanan maç sonrası sarı-kırmızılıların yıldız ismi , hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sahaya kaptan olarak çıktığı için gurur duyduğunu belirten Gabonlu futbolcu, "Dün akşamki maç hakkında uzun uzun konuşabiliriz ancak ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz GALATASARAY'IZ! Dün akşam Galatasaray gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum." ifadesini kullandı.

  1. 22.06.2020
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