Galatasaraylı Mario Lemina: Ne olursa olsun yolumuza devam edeceğiz
Galatasaraylı Mario Lemina, hakem Alper Ulusoy'un damga vurduğu 3-3'lük Gaziantep FK maçının ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Olaylı maçta sahaya kaptan olarak çıkan Gabonlu yıldız, "Ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz GALATASARAY'IZ! Galatasaray gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum" ifadesini kullandı.
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan maça hakem Alper Ulusoy'un son dakikalarda verdiği kararlar daga vurmuştu.
3-3'lük beraberlikle sonuçlanan maç sonrası sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mario Lemina, Instagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Sahaya kaptan olarak çıktığı için gurur duyduğunu belirten Gabonlu futbolcu, "Dün akşamki maç hakkında uzun uzun konuşabiliriz ancak ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz GALATASARAY'IZ! Dün akşam Galatasaray gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum." ifadesini kullandı.
- 22.06.2020
- Beşiktaş maçında Okan Kocuk vakası! Meğer Loris Karius...
- Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...
- William D'Avila transfer bombalarını patlattı! "Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı"
- Galatasaray Muslera'nın yerini dolduracak ismi buldu! İspanya'dan geliyor...
- Dünyaca ünlü hocanın menajeri resmen açıkladı! "10 gün içinde Fenerbahçe'yle..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaraylı Mario Lemina: Ne olursa olsun yolumuza devam edeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.