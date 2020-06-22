Galatasaraylı Mario Lemina: Ne olursa olsun yolumuza devam edeceğiz

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan maça hakem Alper Ulusoy'un son dakikalarda verdiği kararlar daga vurmuştu.

3-3'lük beraberlikle sonuçlanan maç sonrası sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mario Lemina, Instagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sahaya kaptan olarak çıktığı için gurur duyduğunu belirten Gabonlu futbolcu, "Dün akşamki maç hakkında uzun uzun konuşabiliriz ancak ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz GALATASARAY'IZ! Dün akşam Galatasaray gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum." ifadesini kullandı.