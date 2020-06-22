Maç sonu ortalık karıştı! Fatih Terim öyle bir şey yaptı ki... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Maç sonu ortalık karıştı! Fatih Terim öyle bir şey yaptı ki...

Maç sonu ortalık karıştı! Fatih Terim öyle bir şey yaptı ki...

Süper Lig'in 28. haftası birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olurken, haftanın dikkat çeken mücadelelerinden olan Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşmasında tam 6 gol çıktı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta puanlar paylaşılırken, ilginç enstantaneler de yaşandı. Özellikle son dakikalarda yükselen tansiyon ve 90+15'de gelen gol gerilimi bir hayli yükseltti.

22 Haziran 2020 Pazartesi 10:08 Güncelleme: 22.06.2020 10:14
Maç sonu ortalık karıştı! Fatih Terim öyle bir şey yaptı ki...

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Galatasaray-Gaziantep FK, 3-3 berabere sonuçlanırken, bu skor ev sahibi ekibin liderlik yarışında büyük yara almasına neden oldu. Zaman zaman ilginç anlara sahne olan mücadelenin sonlarında inanılmaz olaylar yaşandı.

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Maç sonu ortalık karıştı! Fatih Terim öyle bir şey yaptı ki...

GOL GEÇERSİZ SAYILDI!
Galatasaray, maçın sonuna 3-2 önde girdi. Gaziantep, Kayode ile beraberlik golünü buldu ancak VAR incelemesi sonrası hakem Alper Ulusoy pozisyonu izleyip öncesinde faul olduğu için golü iptal etti.

Maç sonu ortalık karıştı! Fatih Terim öyle bir şey yaptı ki...

Kayode'nin attığı gol, VAR incelemesine takılınca Türk Telekom Stadyumu'nda gerilim tavan yaptı.

Maç sonu ortalık karıştı! Fatih Terim öyle bir şey yaptı ki...

KAVGA SON ANDA ÖNLENDİ
Galatasaray tarafı 'faul', Antep cephesi ise 'gol' diye bağırırken tansiyon yükseldi. Galatasaray teknik heyetinden Necati Ateş ile Gaziantep kulübü yetkilileri birbirlerinin üzerine yürüdü. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesini araya girenler son anda önledi.

Maç sonu ortalık karıştı! Fatih Terim öyle bir şey yaptı ki...

6 SANİYE KURALI
Dakikalar 90+9'u gösterdiğinde Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un topu 6 saniyeden fazla elinde tutmasıyla konuk ekip, Galatasaray ceza sahasında endirekt serbest vuruş kazandı.

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