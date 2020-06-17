Bizim için sadece bir kaleci değil - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Bizim için sadece bir kaleci değil

Bizim için sadece bir kaleci değil

, ameliyat olan kaleci Muslera'yı eşi ile birlikte ziyaret etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ameliyat olan kaleci Muslera'yı eşi ile birlikte ziyaret etti. İmparator öğrencisi için, "Hem doğum gününü kutladık hem de geçmiş olsun dedik. Gayet iyi, ameliyat çok başarılı geçmiş. Muslera sadece bir kaleci değil. Bize çok şey ifade ediyor. Eksikliğini tabii hissedeceğiz" diye konuştu. Muslera'ya herkesin üzüldüğünü de aktaran Terim, "Böyle bir sporcuya sahip olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz" ifadelerini de kullandı.

  1. 17.6.2020
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