Bizim için sadece bir kaleci değil
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ameliyat olan kaleci Muslera'yı eşi Fulya Terim ile birlikte ziyaret etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ameliyat olan kaleci Muslera'yı eşi Fulya Terim ile birlikte ziyaret etti. İmparator öğrencisi için, "Hem doğum gününü kutladık hem de geçmiş olsun dedik. Gayet iyi, ameliyat çok başarılı geçmiş. Muslera sadece bir kaleci değil. Bize çok şey ifade ediyor. Eksikliğini tabii hissedeceğiz" diye konuştu. Muslera'ya herkesin üzüldüğünü de aktaran Terim, "Böyle bir sporcuya sahip olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz" ifadelerini de kullandı.
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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