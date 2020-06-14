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14 Haziran 2020, Pazar
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'dan Muslera ve Andone açıklaması!

Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması!

Kulübü, maçında sakatlanan kaleci 'nın bacağında kırık tespit edildiğini belirtip, ameliyat edileceğini açıklarken, Andone'nin ise yapılacak tetkiklerin ardından tedavisine başlanacağını duyurdu.

Kulübü, maçında sakatlanan ve 'nin son durumu hakkında açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.

Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır.

  1. 15.06.2020
  2. Güncelleme: 15.06.2020 01:41
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