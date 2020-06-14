Yıldız futbolcudan Fernando Muslera'ya destek mesajı!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan bir pozisyonda sakatlanan Fernando Muslera, oyuna devam edemedi. Muslera'nın yaşadığı sakatlığın ardından futbol camiası başta olmak üzere birçok takımın taraftarından sosyal medyada geçmiş olsun mesajı yağdı.