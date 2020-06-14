Yıldız futbolcudan Fernando Muslera'ya destek mesajı!
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan bir pozisyonda sakatlanan Fernando Muslera, oyuna devam edemedi. Muslera'nın yaşadığı sakatlığın ardından futbol camiası başta olmak üzere birçok takımın taraftarından sosyal medyada geçmiş olsun mesajı yağdı.
14 Haziran 2020 Pazar 22:18
Güncelleme: 14.06.2020 22:21
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Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada şok bir sakatlık yaşandı.
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Maçın 15. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından sarı-kırmızılı kaleci Fernando Muslera, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Yaşanan sakatlığın ardından futbol camiası başta olmak üzere birçok takımın taraftarından Uruguaylı yıldıza destek mesajı yağdı.