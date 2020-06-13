Kıran kırana pazarlık

Younes Belhanda uzun bir süredir Al Hilal ile anılıyordu. Ancak Katar'ın Al Rayyan takımının da Faslı yıldız için devrede olduğu öğrenildi. Katarlıların, yıllık 6 milyon euro talep eden Belhanda'ya 5 milyon euro, Galatasaray'a ise 3 milyon euro önerdikleri ifade edildi. Buna karşılık sarı-kırmızılı takım oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro talep ettiği, Al Rayyan'ın Belhanda ve Galatasaray ile yoğun görüşme halinde olduğu bildirildi.