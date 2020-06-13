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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Kıran kırana pazarlık

Kıran kırana pazarlık

’yı isteyen Al Rayyan arasında temaslar hızlandı.

Younes uzun bir süredir Al Hilal ile anılıyordu. Ancak 'ın Al Rayyan takımının da Faslı yıldız için devrede olduğu öğrenildi. Katarlıların, yıllık 6 milyon euro talep eden Belhanda'ya 5 milyon euro, 'a ise 3 milyon euro önerdikleri ifade edildi. Buna karşılık sarı-kırmızılı takım oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro talep ettiği, Al Rayyan'ın Belhanda ve Galatasaray ile yoğun görüşme halinde olduğu bildirildi.

  1. 13.6.2020
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