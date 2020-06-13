Kıran kırana pazarlık
Belhanda’yı isteyen Al Rayyan arasında temaslar hızlandı.
Younes Belhanda uzun bir süredir Al Hilal ile anılıyordu. Ancak Katar'ın Al Rayyan takımının da Faslı yıldız için devrede olduğu öğrenildi. Katarlıların, yıllık 6 milyon euro talep eden Belhanda'ya 5 milyon euro, Galatasaray'a ise 3 milyon euro önerdikleri ifade edildi. Buna karşılık sarı-kırmızılı takım oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro talep ettiği, Al Rayyan'ın Belhanda ve Galatasaray ile yoğun görüşme halinde olduğu bildirildi.
- 13.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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