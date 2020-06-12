Fenerbahçe ve Galatasaray onun için yarışıyor! Genç yıldızdan paylaşım
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür, arkadaşlarıyla beraber sahilde futbol oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Transferde yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür için devrede. Başarılı oyuncunun paylaştığı videoya ise 2 takımın taraftarları da ilgi gösterdi.
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
Mert Müldür (3 Nisan 1999), Sassuolo takımında defans pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise Rapid Wien kulübünde oynadı. Şimdilerde ise İtalya'nın Sassuolo takımında forma giymektedir
Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi
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