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13 Haziran 2020, Cumartesi
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İyi oynarsa formayı kapar!

İyi oynarsa formayı kapar!

 Başkanı Hasan , maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın gündemindeki 'la ilgili konuştu.

Başkanı Hasan , maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın gündemindeki 'la ilgili konuştu. Kartal, "Oğulcan 'ın Galatasaray ile bir sözleşme yapıp yapmadığını bilmiyorum ama Galatasaray'a karşı çok iyi oynarsa gittiği zaman forma şansı bulur. İyi oynamazsa yedekten kurtulamaz" dedi. Rizespor ile sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki forvet+kanat Oğulcan'ın Galatasaray ile anlaştığı iddia ediliyor.
  1. 13.6.2020
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