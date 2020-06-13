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13 Haziran 2020, Cumartesi
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’ya kapımız açık

Falcao’ya kapımız açık

Arjantin'den Sport, maaşında indirim istenen 'nun, 'ye dönebileceğini yazdı.

Arjantin'den Sport, maaşında indirim istenen 'nun, 'ye dönebileceğini yazdı. Konuyla ilgili River Plate'nin CEO'su Enzo Francescoli, "River'ın kapıları her zaman Falcao'ya açıktır. Ancak oyuncu en iyi çabayı göstermedikçe bunun olması kolay değil. Umarım bir gün olur" diye konuştu.
  1. 13.6.2020
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