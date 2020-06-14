Rize tehlikesi
Ligin kalan bölümüne üç puanla başlamayı planlayan sarı-kırmızılıların son dönemdeki Rize performansı korkutuyor. Galatasaray, Rize deplasmanında çıktığı son 7 maçta sadece 2 kez galibiyet alabildi.
Lıgın kalan bölümüne üç puanla başlamayı planlayan sarı-kırmızılıların son dönemdeki Rize performansı korkutuyor. Galatasaray, Rize deplasmanında çıktığı son 7 maçta sadece 2 kez galibiyet alabildi. Bu maçlarda 4 kez berabere kalan sarıkırmızılılar, bir kez de yenildi. Galatasaray, ligde bu sezonun ilk yarısında Rizespor ile evinde karşılaşırken Talbi'nin kendi kalesine attığı ve Babel'in penaltıdan bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.
SON MAC OLAYLI GEÇMİŞTİ
Galatasaray'ın Rize ile deplasmanda oynadığı son karşılaşma akıllara kazınmıştı. 32. haftadaki maçın 9. dakikasında sarıkırmızılılar Feghouli ile öne geçerken, Diagne penaltı kaçırmış, Muriç beraberliği sağlamıştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise işler çığırından çıkmış, Emre Akbaba'nın trajik şekilde ayağı kırılmıştı.
Samudıo bu herkesi üzen hareket sebebiyle kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. 10 kişi kalan Rize 76. dakikada Aminu'nun golüyle öne geçerken, uzatma dakikalarında Diagne ile iki gol bulan Galatasaray üç puana ulaşmıştı. Karşılaşma sonunda Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, karşılaşmanın hakemine veryansın ederken, "Silahım yanımda olsa hakemi vururdum" açıklaması yapmıştı.
- 14.6.2020
- Erman Toroğlu: Galatasaray Rizespor'u yenemezse şampiyon olamaz
- Beşiktaş'ın golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu açıkladı!
- Erman Toroğlu: Beşiktaş'ı bu hale Fikret Orman ve yönetimi getirdi
- Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın bir şey yapacak hali yok
- Beşiktaşlı taraftarlar stat dışından takımlarına böyle destek verdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rize tehlikesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.