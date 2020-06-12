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12 Haziran 2020, Cuma
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Babel’den mesaj var: ’a döneceğim

Babel’den mesaj var: Galatasaray’a döneceğim

Ara döneminde Ajax'a kiralanan 'den 'a mesaj var. 'da yayın yapan 'ye konuşan yıldız futbolcu, "Galatasaray'a döneceğim. Türk futbolu, Hollanda futboluna göre daha agresif. Belirli bir yaşta olduğum için vücudum ara sıra yoruluyor ama 'na daha 1 yıl var. Gelecek sezon Avrupa Şampiyonası'nda olacağıma eminim" ifadelerini kullandı.

Ara döneminde Ajax'a kiralanan 'den 'a mesaj var. 'da yayın yapan 'ye konuşan yıldız futbolcu, "Galatasaray'a döneceğim. Türk futbolu, Hollanda futboluna göre daha agresif. Belirli bir yaşta olduğum için vücudum ara sıra yoruluyor ama 'na daha 1 yıl var. Gelecek sezon Avrupa Şampiyonası'nda olacağıma eminim" ifadelerini kullandı.

  1. 12.6.2020
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