Babel’den mesaj var: Galatasaray’a döneceğim

Ara transfer döneminde Ajax'a kiralanan Ryan Babel'den Galatasaray'a mesaj var. Hollanda'da yayın yapan RTL'ye konuşan yıldız futbolcu, "Galatasaray'a döneceğim. Türk futbolu, Hollanda futboluna göre daha agresif. Belirli bir yaşta olduğum için vücudum ara sıra yoruluyor ama Avrupa Şampiyonası'na daha 1 yıl var. Gelecek sezon Avrupa Şampiyonası'nda olacağıma eminim" ifadelerini kullandı.