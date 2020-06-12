Babel’den mesaj var: Galatasaray’a döneceğim
Ara transfer döneminde Ajax'a kiralanan Ryan Babel'den Galatasaray'a mesaj var. Hollanda'da yayın yapan RTL'ye konuşan yıldız futbolcu, "Galatasaray'a döneceğim. Türk futbolu, Hollanda futboluna göre daha agresif. Belirli bir yaşta olduğum için vücudum ara sıra yoruluyor ama Avrupa Şampiyonası'na daha 1 yıl var. Gelecek sezon Avrupa Şampiyonası'nda olacağıma eminim" ifadelerini kullandı.
Ara transfer döneminde Ajax'a kiralanan Ryan Babel'den Galatasaray'a mesaj var. Hollanda'da yayın yapan RTL'ye konuşan yıldız futbolcu, "Galatasaray'a döneceğim. Türk futbolu, Hollanda futboluna göre daha agresif. Belirli bir yaşta olduğum için vücudum ara sıra yoruluyor ama Avrupa Şampiyonası'na daha 1 yıl var. Gelecek sezon Avrupa Şampiyonası'nda olacağıma eminim" ifadelerini kullandı.
- 12.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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