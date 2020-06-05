Trabzonspor'un 'CAS' kararı sonrası... Fatih Terim bunu dedi!
Trabzonspor'un UEFA'dan finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle bir sene men cezası alması sonrası bordo-mavili ekip, hakkını aramak adına CAS’a başvuracağını duyurmuştu. An itibarıyla 50 puan ile 3. sırada yer alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'de konu ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Ligde lider konumunda bulunan Trabzonspor'un UEFA'dan finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir sene men cezası alması, zirvedeki takımlarının hesap yapmaya başlamasına sebep oldu. Çünkü bordo-mavililerin şampiyon olması durumunda bile ceza geçerli olursa ligi ikinci bitiren takım, direkt olarak Devler Ligi biletini cebine koyacak. Üçüncü takım ise ön eleme oynamaya hak kazanacak.
Bu karar sonrası ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla şampiyonluk adayları arasında yer alan Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim konu ile alakalı konuştu.
"CEZAYLA İLGİLENMİYORUZ"
En önemlisi faktör ise ikinci ve üçüncünün kasasına ciddi bir para girecek. Ancak gözünü 23. şampiyonluğa diken Galatasaray, Trabzonspor'a gelen cezayla ilgilenmiyor. "Biz kendi takımımızla ilgileniyoruz" diyen sarı-kırmızılı yöneticiler, takımın Şampiyonlar Ligi biletini bileğinin hakkıyla alacağından şüphe duymuyor.
"BU DURUM BİZİ İLGİLENDİRMEZ"
Teknik direktör Fatih Terim de dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Sezon başında yola çıkarken hedefimiz doğal olarak şampiyonluktu, halen de aynı. Rakibimizin ceza alması bizi ilgilendirmez, sevindirmez de." dedi
"ŞAMPİYON OLARAK GİDECEĞİZ"
Fatih Terim ayrıca, "Biz kendi işimize bakacağız. Elbette Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok önemli. Ama biz bunu şampiyon olarak başaracağız. Başka hesaplar yapmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.
- 05.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'un 'CAS' kararı sonrası... Fatih Terim bunu dedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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