Trabzonspor'un 'CAS' kararı sonrası... Fatih Terim bunu dedi!

Ligde lider konumunda bulunan Trabzonspor'un UEFA'dan finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir sene men cezası alması, zirvedeki takımlarının hesap yapmaya başlamasına sebep oldu. Çünkü bordo-mavililerin şampiyon olması durumunda bile ceza geçerli olursa ligi ikinci bitiren takım, direkt olarak Devler Ligi biletini cebine koyacak. Üçüncü takım ise ön eleme oynamaya hak kazanacak.

Bu karar sonrası ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla şampiyonluk adayları arasında yer alan Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim konu ile alakalı konuştu.

"CEZAYLA İLGİLENMİYORUZ"

En önemlisi faktör ise ikinci ve üçüncünün kasasına ciddi bir para girecek. Ancak gözünü 23. şampiyonluğa diken Galatasaray, Trabzonspor'a gelen cezayla ilgilenmiyor. "Biz kendi takımımızla ilgileniyoruz" diyen sarı-kırmızılı yöneticiler, takımın Şampiyonlar Ligi biletini bileğinin hakkıyla alacağından şüphe duymuyor.

"BU DURUM BİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Teknik direktör Fatih Terim de dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Sezon başında yola çıkarken hedefimiz doğal olarak şampiyonluktu, halen de aynı. Rakibimizin ceza alması bizi ilgilendirmez, sevindirmez de." dedi

"ŞAMPİYON OLARAK GİDECEĞİZ"

Fatih Terim ayrıca, "Biz kendi işimize bakacağız. Elbette Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok önemli. Ama biz bunu şampiyon olarak başaracağız. Başka hesaplar yapmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.