Trabzonspor'un 'CAS' kararı sonrası... Fatih Terim bunu dedi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Trabzonspor'un 'CAS' kararı sonrası... Terim bunu dedi!

'un 'CAS' kararı sonrası... bunu dedi!

Trabzonspor'un 'CAS' kararı sonrası... Fatih Terim bunu dedi!

'un 'dan finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle bir sene men cezası alması sonrası bordo-mavili ekip, hakkını aramak adına CAS’a başvuracağını duyurmuştu. An itibarıyla 50 puan ile 3. sırada yer alan 'da 'de konu ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Ligde lider konumunda bulunan 'un 'dan finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir sene men cezası alması, zirvedeki takımlarının hesap yapmaya başlamasına sebep oldu. Çünkü bordo-mavililerin şampiyon olması durumunda bile ceza geçerli olursa ligi ikinci bitiren takım, direkt olarak Devler Ligi biletini cebine koyacak. Üçüncü takım ise ön eleme oynamaya hak kazanacak.

Bu karar sonrası ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla şampiyonluk adayları arasında yer alan 'ın tecrübeli çalıştırıcısı konu ile alakalı konuştu.

"CEZAYLA İLGİLENMİYORUZ"
En önemlisi faktör ise ikinci ve üçüncünün kasasına ciddi bir para girecek. Ancak gözünü 23. şampiyonluğa diken Galatasaray, Trabzonspor'a gelen cezayla ilgilenmiyor. "Biz kendi takımımızla ilgileniyoruz" diyen sarı-kırmızılı yöneticiler, takımın Şampiyonlar Ligi biletini bileğinin hakkıyla alacağından şüphe duymuyor.

"BU DURUM BİZİ İLGİLENDİRMEZ"
Fatih Terim de dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Sezon başında yola çıkarken hedefimiz doğal olarak şampiyonluktu, halen de aynı. Rakibimizin ceza alması bizi ilgilendirmez, sevindirmez de." dedi

"ŞAMPİYON OLARAK GİDECEĞİZ"
Fatih Terim ayrıca, "Biz kendi işimize bakacağız. Elbette Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok önemli. Ama biz bunu şampiyon olarak başaracağız. Başka hesaplar yapmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

  1. 05.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'un 'CAS' kararı sonrası... Fatih Terim bunu dedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA