Galatasaray dur durak bilmiyor! Rizespor maçı... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray dur durak bilmiyor! Rizespor maçı...

Galatasaray dur durak bilmiyor! Rizespor maçı...

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'de, Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Mutlak 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen sarı-kırmızılılar hata yapmak istemiyor. Bugün yapılan antrenmanda dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan Galatasaraylı oyuncular oldukça hırslı bir görüntü sergiledi. İşte antrenmandan kareler...

5 Haziran 2020 Cuma 15:13 Güncelleme: 05.06.2020 15:13
Galatasaray dur durak bilmiyor! Rizespor maçı...

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray dur durak bilmiyor! Rizespor maçı...

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana core stabilizasyon hareketleriyle başlandı.

Galatasaray dur durak bilmiyor! Rizespor maçı...

Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı.

Galatasaray dur durak bilmiyor! Rizespor maçı...

Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu.

Galatasaray dur durak bilmiyor! Rizespor maçı...

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA