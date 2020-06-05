Galatasaray dur durak bilmiyor! Rizespor maçı...

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'de, Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Mutlak 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen sarı-kırmızılılar hata yapmak istemiyor. Bugün yapılan antrenmanda dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan Galatasaraylı oyuncular oldukça hırslı bir görüntü sergiledi. İşte antrenmandan kareler...