Galatasaray dur durak bilmiyor! Rizespor maçı...

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'de, Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Mutlak 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen sarı-kırmızılılar hata yapmak istemiyor. Bugün yapılan antrenmanda dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan Galatasaraylı oyuncular oldukça hırslı bir görüntü sergiledi. İşte antrenmandan kareler...
5 Haziran 2020 Cuma 15:13
Güncelleme: 05.06.2020 15:13
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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.