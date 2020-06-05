Savunma çöktü! Marcao'nun yerine o isim oynayacak
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da lig için geri sayım sürerken Marcao’nun sakatlığı Fatih Terim’in planlarını bozdu. Luyindama'dan lisansı dondurulması nedeniyle faydalanamayan tecrübeli hocanın, Rize karşısında Ryan Donk'un yanında mecburen Ahmet Çalık'a görev vermesi bekleniyor.
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Marcao'dan gelen haber moralleri bozdu. Antrenman sırasında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Brezilyalı oyuncuda, yapılan MR tetkiklerinin ardından ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiği açıklandı. Başarılı oyuncunun 3-4 maç sahalardan uzak kalması beklenilirken bu durum Fatih Terim'i kara kara düşündürmeye başladı. Luyindama'dan lisansı dondurulması nedeniyle faydalanamayan tecrübeli hocanın, Rize karşısında Ryan Donk'un yanında mecburen Ahmet Çalık'a görev vermesi bekleniyor.
ATALANTA KARARLI
Sakatlığıyla herkesi üzen Marcao, Atalanta ile anılmaya devam ediyor. İtalyan basını, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 25 milyon euro istese de para sıkıntısı nedeniyle bu defa indirim yapmak zorunda kalacağını yazdı. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun, 11 milyon euro'ya Atalanta'nın yolunu tutabileceği kaydedildi.
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
Marcao, Galatasaray için çok kritik olan Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. Sağlık heyeti, Brezilyalı yıldızı, Süper Lig'in son 4 haftasına yetiştirmeye çalışacak.
ÇALIK NE YAPACAK?
Ryan Donk'un yanında forma giyecek olan Ahmet Çalık'ın bu sezon beklentileri karşılayamaması ise sarıkırmızılıları tedirgin ediyor. Buna karşılık Ahmet kendini göstermek istiyor.
Savaş ÇORLU
- 5.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Savunma çöktü! Marcao'nun yerine o isim oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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