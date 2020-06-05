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05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Savunma çöktü! Marcao'nun yerine o isim oynayacak

Savunma çöktü! 'nun yerine o isim oynayacak

Savunma çöktü! Marcao'nun yerine o isim oynayacak

Şampiyonluk mücadelesi veren 'da lig için geri sayım sürerken ’nun sakatlığı ’in planlarını bozdu. Luyindama'dan lisansı dondurulması nedeniyle faydalanamayan tecrübeli hocanın, Rize karşısında 'un yanında mecburen 'a görev vermesi bekleniyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren 'da 'dan gelen haber moralleri bozdu. Antrenman sırasında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Brezilyalı oyuncuda, yapılan MR tetkiklerinin ardından ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiği açıklandı. Başarılı oyuncunun 3-4 maç sahalardan uzak kalması beklenilirken bu durum 'i kara kara düşündürmeye başladı. Luyindama'dan lisansı dondurulması nedeniyle faydalanamayan tecrübeli hocanın, Rize karşısında 'un yanında mecburen 'a görev vermesi bekleniyor.

ATALANTA KARARLI
Sakatlığıyla herkesi üzen Marcao, Atalanta ile anılmaya devam ediyor. İtalyan basını, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 25 milyon euro istese de para sıkıntısı nedeniyle bu defa indirim yapmak zorunda kalacağını yazdı. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun, 11 milyon euro'ya Atalanta'nın yolunu tutabileceği kaydedildi.

DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
Marcao, Galatasaray için çok kritik olan , FK, ve maçlarında forma giyemeyecek. Sağlık heyeti, Brezilyalı yıldızı, 'in son 4 haftasına yetiştirmeye çalışacak.

ÇALIK NE YAPACAK?
Ryan Donk'un yanında forma giyecek olan Ahmet Çalık'ın bu sezon beklentileri karşılayamaması ise sarıkırmızılıları tedirgin ediyor. Buna karşılık Ahmet kendini göstermek istiyor.

Savaş ÇORLU

  1. 5.6.2020
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